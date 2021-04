VIDEO / CONTROLLI NEI BAR, VERNA DIFENDE L'OPERATO DELLA POLIZIA LOCALE

La polizia locale svolge il proprio lavoro. Sono diverse le segnalazioni che arrivano dai cittadini. Non si va mirati in alcune attività. Bisogna fare solo l'asporto e non fermarsi a ridosso dell'attività commerciale.

