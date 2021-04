DIFENSORE CIVICO REGIONALE, MORRA ASPETTA ANCORA

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato a maggioranza, con il solo voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle, il progetto di legge “Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali”. A fine seduta, inoltre, è stato indicato il componente della Regione Abruzzo in seno al Consiglio di amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti: con 17 voti è stato eletto il candidato Paolo Roccioletti. Rinviata al prossimo Consiglio la nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo. La norma approvata, dà mandato al Dipartimento regionale Infrastrutture e Trasporti di affidare a un servizio esterno le attività relative alla gestione dell’archivio cartaceo, alla fascicolazione, archiviazione ed estrazione di documenti riguardanti le pratiche progettuali depositate o autorizzate negli uffici dei Geni Civili abruzzesi. Nell’intento dei proponenti questo intervento “snellisce e velocizza le procedure e gli adempimenti legati alla riduzione del rischio sismico e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” e contribuirà a velocizzare le pratiche del cosiddetto “superbonus”.

La norma è stata arricchita da diversi emendamenti che introducono le seguenti misure: concessione al Comune di Trasacco (Aq) di un contributo di 250mila euro e di 100mila al Consorzio di Bonifica Ovest, per i lavori necessari alla ristrutturazione di una parte della rete irrigua fucense che ricade nel territorio comunale; modifiche alle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi popolari; ridefinizione delle regole in tema di proliferazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile; concessione contributo di 980.000 € a favore del Centro di ricerca CRUA e di 10.000 € per la salvaguardia dei beni immobili del patrimonio regionale in uso al Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue (COTIR); contributo di 1.700.000 € a Saga Spa (Società Abruzzese Gestione Aeroporto) per la copertura dei costi necessari a consentire l’esercizio dei servizi pubblici essenziali attinenti le attività di sicurezza delle forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e per assicurare i servizi di Protezione civile e di Emergenza e Urgenza sanitarie; modifiche alla legge regionale “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”; modifiche alla legge regionale “Partecipazione della Regione alla Fondazione Onlus Santa Rita Fondazione italiana delle malattie oncologiche, delle malattie gastroenteriche, delle patologie socio-sanitarie e delle malattie rare ed emergenti”; modifiche alla legge regionale “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”; contributi straordinari agli Enti territoriali per Giro d’Italia (1 milione di euro per la sistemazione delle direttrici viarie interessate dal percorso delle tappe); modifiche alla legge regionale “Intese tra la Regione e i soggetti interessati” che introducono la possibilità per la regione di stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei corpi delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e delle aziende del trasporto pubblico regionale allo scopo di assicurare la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle categoria sopracitate; modifiche alla legge regionale “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”; modifiche alla legge regionale sulle famiglie dei malati oncologici o trapiantati (l.r. 42/2019) per snellire e accelerare i tempi di presentazione, accoglimento e lavorazione delle domande di contributi a copertura delle spese sostenute annualmente dalle famiglie.