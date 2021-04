POLTRONE IN GUERRA IN REGIONE, LA LEGA NON VUOLE LASCIARE IL DIFENSORE CIVICO A FDI (MORRA), SOSPIRI TRABALLA E TUTTO VIENE (UN'ALTRA VOLTA) RINVIATO...

La Lega rivendica il posto che la Regione (Marco Marsilio) vorrebbe assegnare al teramano Giandonato Morra. Motivo? Semplice. Non ha ottenuto la presidenza promessa all’Izs, che nè andata al Molise, ed ora facendosi due conti, i salviniani vogliono o il posto del Difensore Civico o quello di Abruzzo Engineering ,anche questo di prossima nomina regionale. Per questo, oggi, il capogruppo D'Incecco ha chiesto ed ottenuto il rinvio per l'ennesima volta, al prossimo consiglio regionale della nomina del Difensore Civico. Si è voluto concedere qualche altra settimana a Marsilio e a Sospiri per pensarci bene. Intanto, si susseguono riunioni su riunioni e presto si saprà qualcosa di nuovo su questo fronte. Entro maggio si dovrà decidere per forza, altrimenti si rinnoverà automaticamente l'uscente Fabrizio Di Carlo. Da considerare che la Lega attende anche il mini rimpasto e lo scambio Sospiri- Imprudente. Almeno su questo si starebbe lavorando, ma le cose cambiano e qualcosa potrebbe davvero cambiare con la tensione in atto in Regione tra Lega, Fdi e Forza Italia.

Elisabetta Di Carlo