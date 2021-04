CONSIGLI COMUNALI CONGIUNTI DI PIETRACAMELA E FANO PER REVOCARE IL BANDO DI VENDITA DEGLI IMPIANTI

L’amministrazione comunale di Pietracamela e di Fano Adriano hanno intenzione di convocare un consiglio comunale congiunto per analizzare l’uscita del bando per la vendita dei beni della Gran Sasso Teramano s.p.a. e per esaminare altre possibili soluzioni che nei prossimi giorni potrebbero concretizzarsi in concerto con la Regione Abruzzo e con la politica in generale. Pertanto sia le interlocuzioni avute con il liquidatore in sede di redazione del bando, sia le altre operazioni che stiamo intraprendendo hanno come unico obiettivo le garanzie per il futuro delle due stazioni sciistiche di Prati di Tivo e Prato Selva, della permanenza in sede degli impianti, e delle prospettive di sviluppo economico delle due comunità.

Una richiesta di convocazione congiunta dei consigli a tutti gli enti interessati alla vicenda vendita impianti di Prati di Tivo e Prato Selva è stata inviata nelle scorse ore. Si attende ora un cenno positivo.

«Facciamo seguito alla Vostra nota prot.n° 1229 del 13 aprile 2021 rilevando che, se il Consiglio Comunale, richiesto in convocazione d’urgenza, dovesse riunirsi tra alcune settimane, non vediamo come possa essere utile alla risoluzione delle problematiche scaturite dalla volontà della GST di procedere alla vendita degli impianti e delle strutture di proprietà a Prati di Tivo e Pratoselva.

Manifestiamo invece soddisfazione, come auspicavamo e chiedevamo da giorni, per la riapertura di un dialogo che veda le istituzioni dei territori di Pietracamela e Fano Adriano tutte coinvolte, al fine di recuperare, al meglio, una situazione che si sta evolvendo con prospettive che preoccupano cittadini ed operatori tutti.

Riteniamo che, alla convocazione straordinaria congiunta dei Consigli Comunali di Pietracamela e Fano Adriano, debbano essere invitate le ASBUC di Pietracamela ed Intermesoli.

Chiediamo che, congiuntamente ed immediatamente venga, con estrema urgenza, inviata una richiesta al liquidatore della GST Gabriele di Natale, al Presidente della Provincia di Teramo Diego di Bonaventura,al Presidente della Regione Abruzzo dott.Marco Marsilio ed alla Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso D’Italia Dott.ssa Antonella Ballone affinchè venga rinviata o, se già effettuata, revocata, la pubblicazione del bando di vendita degli impianti e delle strutture di Prati di Tivo e Prato Selva così come deliberato, a maggioranza dei voti, nella ultima Assemblea dei soci..

Quanto sopra appare necessario affinchè possano attivarsi le trattative e/o procedure necessarie con la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e gli altri Enti soci della GST per tentare il salvataggio della società evitando quindi la svendita dei beni che aprirebbe, sicuramente, una fase di incertezza totale per il futuro del turismo montano della Provincia di Teramo ed in particolare dei territori di Pietracamela e Fano Adriano.

Riguardo poi alla richiesta di utilizzo della Sala Consigliare per il giorno 14 aprile p.v. si ritiene che la stessa sia nei fatti superata essendo, la riunione congiunta dei Consigli Comunali e delle ASBUC dei territori, una buona opportunità per discutere della problematica alla presenza di cittadini ed operatori interessati» scrivono i consiglieri comunali del Comune di Pietracamela: Paolo di Furia, Corrado Bellisari e Cristiano Caruso.