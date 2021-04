FORZA ITALIA, FRANCESCA PERSIA NOMINATA VICECOORDINATRICE PROVINCIALE

Nell’ambito della riorganizzazione territoriale di Forza Italia Abruzzo, Francesca Persia e Maura Micomonaco sono state nominate rispettivamente vice coordinatrici provinciali di Teramo e Chieti; a Mauro D’Argenio è stato affidato il ruolo di segretario organizzativo e responsabile tesseramento per Forza Italia in provincia di Teramo; mentre Pietro D’Arcangelo, Romeo Lucci e Angelo Mantini sono stati nominati rispettivamente coordinatori comunali dei comuni di Chieti, Isola del Gran Sasso e Pineto.” Lo comunica in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, sen. Nazario Pagano.