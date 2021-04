MARSILIO: «DAL 26 APRILE E' PROBABILE CHE L'ABRUZZO SARA' IN GIALLO»

«Quella di oggi è stata una buona occasione che ha permesso al ministro di vedere alcune delle eccellenze del nostro territorio. L'inaugurazione di questo hub vaccinale, che a regime permetterà di garantire fino a tremila vaccinazioni al giorno, è stata la parte conclusiva della visita. Spero che il ministro possa guardare adesso con più attenzione alla proposte e alle richieste che arrivano dal nostro territorio».

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della visita del ministro della Salute, Roberto Speranza, a Teramo.

Marsilio si è detto ottimista anche sul ritorno in giallo dell'Abruzzo dal 26 aprile. «La certezza assoluta non si può avere - ha detto - ma sono 4-5 settimane che registriamo valori da zona gialla. Negli ultimi giorni il trend dei contagi è in linea con quella classificazione, quindi, salvo disastri degli ultimi giorni o focolai di inaudita gravità che dovessero manifestarsi improvvisamente, ragionevolmente dovremmo andare verso la riapertura in giallo».