ZONA ROSSA A TORRICELLA, IL SINDACO CHIUDE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

A causa di un incremento dei positivi dell’ultima settimana, relativo in particolare a componenti di nuclei famigliari che potrebbero portare a focolai epidemici soprattutto nelle scuole, d’intesa con la asl si è proceduto alla sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado sino a nuova disposizione.

IL Sindaco

Daniele Palumbi