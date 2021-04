DI TEODORO: «SUBITO UN PARCHEGGIO NELL'AREA DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI CAMPO BOARIO

Italia Viva al Comune di Teramo con il consigliere Osvaldo Di Teodoro denuncia che da molti anni risulta abbandonata l’area recintata, di proprietà comunale, corrispondente all’ex Mercato Ortofrutticolo di Campo Boario e delimitata a monte da Via Giovanni Bona e a valle da Via Ponte San Giovanni.

Di Teodoro evidenzia il fatto che a tal proposito si dovrebbe procedere ad una manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in questione, onde renderla fruibile agli utenti quantomeno nella parte già destinata ad essere carrabile, con destinazione privilegiata a parcheggio pubblico, sia per le esigenze del quartiere, sia degli uffici pubblici insistenti nella zona, sia per le esigenze di una rimodulazione del mercato comunale del sabato.