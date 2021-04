VIDEO / DUE VECCHI NEGOZI DEL MERCATO DI PIAZZA VERDI DIVENTANO LOCALI CULTURALI PER GIOVANI

Sono due i locali del mercato di piazza Verdi che saranno oggetto del contest avviato dal Comune di Teramo e riservato ai giovani dove nascerà un centro culturale per iniziative di innovazione sociale giovanile.

La partecipazione è gratuita e aperta agli abitanti di Teramo (residenti e non residenti), si può partecipare individualmente o in gruppo. L'invio della documentazione dovrà essere fatto entro le ore 19,00 del 10 maggio 2021. L'iniziativa, tra l'altro sarà presentata la prossima settimana nei dettagli. Intanto, l'assessore Andrea Core spiega l'iniziativa e come fare a partecipare.