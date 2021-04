VIDEO / PIU' ASSUMI, PIU' RISPARMI, IL COMUNE DI TERAMO LANCIA SGRAVI FISCALI PER ATTIRARE NUOVE IMPRESE

Il Comune di Teramo diventa comune detassato o quasi con lo scopo di incentivare gli investimenti in città. Favorire la nascita, sul territorio del Comune di nuove imprese, nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi innovativi, in questo modo l’amministrazione comunale ha elaborato un protocollo di indirizzo, un regolamento che prevede la concessione di contributi calcolati sulla base degli oneri fiscali dovuti dall’impresa al Comune, in particolare IMU e TARI, escluso la Cosap.

Potranno beneficiarne tutte le imprese che risultano esistenti al 1 maggio del 2021 in quanto iscritte alla Camera di Commercio del Gran Sasso e abbiano aperto la sede legale, se non già avviato l’attività, nel territorio del Comune di Teramo. I contributi dureranno tre anni, fino al 1 maggio 2024 e saranno anche collegate alle assunzioni, con questa logica:

da uno a 2 assunzioni: tari scontata del 30 %

da 3 a 4 assunzioni: tari scontata del 50%

da 5 a 8 assunzioni: tari scontata dell’80%

oltre 8 assunzioni: tari scontata del 100%

Nel triennio, la città di Teramo diventerà città no tasse per incentivare l’occupazione ed anche quella giovanile defiscalizzando le aziende che hanno attività nel nostro comune.

