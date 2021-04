COSTANTINI CONTRO LA ASL PER VACCINI E COSTI DEGLI HUB

“E’ intollerabile e disumano che ancora non siano stati vaccinati a domicilio alcuni ultra 80enni che si trovano allettati a casa – dichiara il primo cittadino Jwan Costantini - esortiamo la Asl di Teramo a dare una celere risposta a questi cittadini che ci chiedono, come mai, qualcuno si sia dimenticato di loro. E poi, a proposito di centri vaccinali, ci chiediamo perché tutti gli adeguamenti delle hub sono a carico dei comuni, fatta eccezione per Teramo che ha invece ricevuto un cospicuo contributo gestito dalla Asl per la struttura teramana. Tutti i territori sono uguali e meritano di accedere con pari dignità ai fondi riservati dalla Protezione Civile regionale”.