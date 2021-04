VIDEO / TRASFORMAZIONE DELLA TEAM... ARRIVANO LE DENUNCE

Finisce con un esposto alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e non si esclude anche, presto, un ricorso al Tar, la delibera con cui il Comune di Teramo ha sancito la trasformazione della Teramo Ambiente in una società a totale partecipazione pubblica. Le minoranze consiliari, su iniziativa di Italia Viva, hanno sottoscritto l'esposto ribadendo "tutte le criticità e le zone d'ombra di un'operazione su cui il sindaco e questa amministrazione non hanno voluto minimanete confrontarsi", hanno dichiarato stamane in conferenza stampa i referenti di Futuro In, Italia Viva, Forza Italia.

ASCOLTA LE RAGIONI DI ITALIA VIVA