ZONA ROSSA GIULIANOVA, D'ERAMO: «COSTANTINI HA RAGIONE, LA ASL RIVEDA I NUMERI»TI»

ZONA ROSSA GIULIANOVA, D'ERAMO: «COSTANTINI HA RAGIONE, LA ASL RIVEDA I NUMERI»

«Le perplessità espresse dal sindaco di Giulianova, Jwan Costantini ( Lega ), sono assolutamente condivisibili; la città ha già fatto uno sforzo importante per contenere i contagi da Covid-19, ottenendo risultati tangibili come certificano tutti i principali indicatori. E’ piuttosto incomprensibile la proroga della zona rossa che finisce per danneggiare attività economiche e commerciali che già stanno vivendo un periodo di crisi durissima. Pertanto invitiamo la Regione a chiedere alla Asl un maggiore approfondimento dei dati e quindi a rivedere la decisione assunta, eccessivamente severa rispetto al quadro attuale».

Lo dichiara il coordinatore regionale e provinciale di Teramo della Lega, Luigi D'Eramo.