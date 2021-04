A ROSETO C'E' L'OK PER LA BALNEAZIONE DEI CANI

Il sindaco Sabatino di Girolamo informa che il tavolo del turismo ha provveduto ieri a recepire, senza particolari eccezioni, le proposte contenute nella nuova ordinanza per la balneazione degli animali d’affezione che rispetto al passato estende la possibilità di fare il bagno nelle aree attrezzate e in alcune spiagge libere anche al di fuori degli orari fissati per la balneazione dall’ordinanza regionale.

La nuova disciplina prevede che l’accesso e la permanenza dei cani e gatti accompagnati dal proprietario sia subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per cui l’animale dovrà essere munito di idonea certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni altrimenti non potrà avere accesso in spiaggia. E’ vietato l’accesso agli animali di sesso femminile durante il periodo estrale mentre rischiano sanzioni amministrative i detentori di cani non identificabili tramite microchip e altri documenti di riconoscimento.

Gli animali, nel rispetto degli altri bagnanti, possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario il quale è anche tenuto a rimuovere deiezioni solide e ad aspergere con acqua, anche di mare, quelle liquide. Nelle aree demaniali, la balneazione degli animali, sotto responsabilità del proprietario, è consentita dalle 7,30 alle 9 e dalle 18,30 alle 20 fatta salva specifica volontà contraria da parte dei gestori degli stabilimenti.

Per quanto attiene le spiagge libere, la balneazione sarà consentita al di fuori dell’orario di balneazione nel tratto a sud del torrente Borsacchio, nell’area a sud del pontile e nella spiaggia libera posta a sud dell’alaggio comunale di Cologna spiaggia. Vietato l’espletamento dei bisogni fisiologici in acqua e l’accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi.

Le sanzioni per l’inosservanza dell’ordinanza che il sindaco si appresta a varare vanno dai 25 ai 500 euro. Nel corso del tavolo, amministratori e associazioni hanno avuto modo di discutere anche dei tre progetti esecutivi di promozione. Il sindaco ha infine chiarito che a differenza degli altri anni, quest’anno non intende porre restrizioni sul fumo in spiaggia. “E’ un anno particolare nel quale ritengo sia inopportuno porre ulteriori restrizioni che scoraggino l’accesso agli stabilimenti. Ritengo che le condizioni economiche e psicologiche di questa fase pandemica impongano un approccio morbido su questo tema”