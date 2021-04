IL COMUNE DI SANT'EGIDIO PERDE 150 MILA EURO DI FONDI REGIONALI

“Il comune di Sant’Egidio alla Vibrata perde 150 mila euro di fondi regionali a causa dell’incapacità del Sindaco di leggere e comprendere la lingua italiana. Fondi per l’impiantistica sportiva che invece sono stati assegnati ad altri comuni della Val Vibrata”.

Così il gruppo Centrodestra per S.Egidio che evidenzia come il comune abbia perso un’importante occasione di finanziamento.

“Il Comune – spiega il capogruppo Alessandro Forlini- ha presentato, il 16 novembre scorso, una richiesta di finanziamento in risposta ad un bando della Regione Abruzzo. Nello specifico, il bando prevedeva chiaramente che il progetto presentato dovesse essere co-finanziato con risorse proprie , cosa che a quanto pare il sindaco non ha ben compreso.



Purtroppo ancora una volta, l’arrogante presunzione personale del primo cittadino, l’incapacità amministrativa della giunta e il pressappochismo con la quale questa amministrazione sta gestendo la cosa pubblica, consegnano al nostro paese l’ennesima brutta figura, nonché, cosa ancor più grave, la perdita di importanti fondi per gli impianti sportivi, fermi e chiusi oramai da troppo tempo.



Al sindaco Romandini ricordiamo che la faziosità non è mai appartenuta al nostro modo di amministrare e che, al posto di farsi vanto dell’attività amministrativa altrui (es. il rifacimento del comune con fondi Angelini, gli asfalti fatti dalla Provincia con fondi provinciali, etc..) sarebbe più utile che iniziasse a rimboccarsi le maniche per intercettare finanziamenti volti allo sviluppo del paese.

Sarebbe anche il caso che iniziasse a prendere coscienza che le oramai ridicole e vuote promesse fatte in campagna elettorale hanno perso ogni credibilità agli occhi dei cittadini, come ha perso ogni credibilità la sua amministrazione, incatenata al palo dall’inconcludente egocentrismo del suo sindaco”.