TORTORETO RINNOVA LA SUA PISTA CICLOPEDONALE CON UN BEL COLORE ROSSO

Tortoreto rinnova la pista ciclopedonale con un bel colore rosso. Da ieri son o in corso i lavori di posa del colore che sarà sistemato in tutti i 4 chilometri del corridoio più frequentato del comune teramano. L'opera sarà realizzata dalla ditta Centro Italia Sport e già piace molto a residenti e turisti che stanno arrivando per questo fine settimana del primo di maggio. Per vederla e soprattuto per provarla da ciclisti e pedoni si dovrà attendere il mese di maggio. In ogni caso sarà prontissima per l'estate grazie all'assessore ai lavori pubblici Branciaroli che ha seguito tutto l'appalto per la realizzazione del rivestimento colorato che andrà a sostituire il vecchio oramai logoro.