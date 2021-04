VIDEO / NEL SEGNO DELLA RESPONSABILITA' SARANNO INTENSIFICATI I CONTROLLI IN QUESTO FINE SETTIMANA

I controlli su bar e ristoranti saranno intensificati nel fine settimana del 1° maggio, come da indicazioni del Governo. Ma istituzioni e associazioni di categoria, dopo aver analizzato le regole in prefettura ed essersi confrontati, hanno sottoscritto un patto di responsabilità per tenere alta la guardia contro il Covid.

