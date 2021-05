IN CONSIGLIO C'E' UN NUOVO STOP ALLA NOMINA DI GIANDONATO MORRA

Potrebbe saltare di nuovo la nomina del teramano Giandonato Morra a difensore civico ed anche la commissione sanità. Un siparietto imbarazzante per Fratelli d'Italia messa in ginocchio dalla Lega e Forza Italia dopo il passaggio di Umberto D'Annuntiis nel partito del presidente Marsilio. Tra oggi e domani, dunque, è prevista una pesante resa dei conti. Come finirà? Le prime avvisaglie già domani alle 15 quando è stato convocato il consiglio regionale in seduta straordinaria per parlare di Bussi sul Tirino.

Marsilio è tenuto "sotto stretta sorveglianza" anche per l'inchiesta di Pescara sul caso Trotta dove a tenere alta l'attenzione è il suo piu' stretto collaboratore Terenzio Rucci che avrebbe tenuto, secondo la Procura, cene ed incontri con l'uomo Asl, poi suicida in carcere e candidato nella lista di Fdi nel piccolo paesino dove è nato il presidente Marsilio.