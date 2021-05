COSTANTINI: «MI DISPIACE PERDERE L'ASSESSORE VERDECCHIA, MA COMPRENDO...»

Il sindaco Jwan Costantini sulle dimissioni dell’assessore Katia Verdecchia.(LEGGI QUI)

“In un momento così particolare, dal punto di vista personale e politico, mi rattrista perdere un assessore così preparato ed attivo – dichiara il primo cittadino – la dottoressa Verdecchia si è dimostrata sempre collaborativa ed ha speso professionalità e tempo nel mettersi totalmente a disposizione della nostra città. Non posso che ringraziarla per tutto il lavoro svolto in questi due anni. Insieme alla Giunta comunale speravamo in una sua fattiva collaborazione futura, visti gli ottimi rapporti personali che ci uniscono. Tuttavia comprendiamo le ragioni delle sue dimissioni e siamo certi, se non più dall’interno, di poter continuare a contare sui suoi consigli, che sono stati sempre utili e ben accetti nell’amministrazione della città. Ringraziamo l’assessore Verdecchia, certi che sarà sempre una risorsa per Giulianova, al di là degli schieramenti politici”.