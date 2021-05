VIDEO / ATER, CONSEGNATE 18 NUOVE UNITA' ABITATIVE. LA GIOIA DI UN ANZIANO FUORI CASA DA CINQUE ANNI

Consegnate stamattina nuove unità abitative grazie al terzo bando per la temporanea sistemazione di n. 18 famiglie. Verranno perfezionate le assegnazioni dei primi n. 6 alloggi, dei quali n. 2 a Piano della Lenta, n. 1 a S. Nicolo' a Tordino in via L. Da Vinci, n. 3 a S. Nicolo' a Tordino, Piane S.Atto. Gli alloggi da consegnare sono quelli acquistati dall'ATER con fondi Regionale attraverso la Protezione Civile Struttura di Missione Emergenza Abitativa (SMEA) e destinati ad inquilini e proprietari le cui abitazioni sono state classificate E (totalmente inagibili) da parte dei tecnici della Protezione Civile. Nei prossimi giorni saranno consegnate anche le unità abitative di via Balzarini (n. 6) e di via dei Melograni (n. 2) in Teramo. La gioia di un anziano che dopo 5 anni torna a poter vivere in una nuova casa Ater.

