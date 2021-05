VIDEO / IL COMUNE AVVIA IL TERZO BANDO PER GLI SFOLLATI

Consegnate oggi durante una breve cerimonia che si è tenuta nella sede Ater di via Roma, le case emergenziali di coloro che sono ancora in albergo. Il vero obiettivo è restituire alle tante famiglie che sono ancora fuori le abitazioni la riconsegna delle proprie case. "Due le firme importanti oggi: l’ordinanza Teramo e l’ordinanza Ater” ha detto il Sindaco D’Alberto. Dopo la consegna dei 62 alloggi, ne rimangono ancora 23 da assegnare e partirà a breve una terza procedura per agevolare l’uscita dagli hotel dei terremotati. A breve ci sarà la manifestazione di interesse. A dirlo è l’assessore Martina Maranella.

ASCOLTA IL SINDACO E MARANELLA NEL SERVIZIO SU R115