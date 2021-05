VIDEO / POCHI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, SERVONO PIU' ASSUNZIONI, DI SABATINO (TERAMO VIVE) SOLLECITA MAGGIORI CONTROLLI IN CITTA': «DOVE SONO I GENITORI QUANDO I FIGLI MINORENNI TORNANO A CASA DISTRUTTI DALL'ALCOL»

L'assunzione di più unità di agenti della Polizia Locale è stata chiesta da Teramo Vive alla maggioranza al Comune di Teramo. A caldeggiarle è Paolo Di Sabatino (Teramo Vive) che lancia un monìto anche a famiglie e giovani per tenere sotto controllo gli atti vandalici che si manifestano con sempre maggiore frequenza in città e per evitare che i figli di 14-15 anni tornino a casa "distrutti" dall'alcol.

