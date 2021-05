A GIULIANOVA SI PRESENTA IL NEO ASSESSORE AL BILANCIO CILIBERTI

Si è tenuta questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Giulianova, la presentazione alla stampa del neo assessore della Giunta Costantini, Soccorsa Ciliberti.



La dottoressa Ciliberti eredita dall’assessore dimissionario Katia Verdecchia la delega al Bilancio. Le altre deleghe assegnate alla Verdecchia sono state così ridistribuite: la Pubblica Istruzione passa nelle mani della vice sindaco Lidia Albani, il Personale in quelle del sindaco Jwan Costantini mentre all’assessore Giampiero Di Candido è affidata l’Edilizia Scolastica.



La conferenza stampa si è aperta con i ringraziamenti della Giunta all’ex assessore Verdecchia per l’egregio lavoro svolto in questi primi due anni di mandato. Hanno partecipato all’incontro con i giornalisti il sindaco Costantini, la vice Albani, il presidente del Consiglio Paolo Vasanella, il neo assessore Ciliberti, gli assessori Giampiero Di Candido e Marco Di Carlo, in consiglieri comunali Matteo Carpineta ed Ernesto Ciafardoni.



“Siamo immensamente grati alla dottoressa Katia Verdecchia che, in questi due anni, ha dimostrato competenze e professionalità, oltre ad una totale abnegazione nei confronti dell’incarico amministrativo che ha ricoperto – dichiara il sindaco Jwan Costantini – oggi diamo il benvenuto ad un nuovo membro della nostra squadra, l’assessore Soccorsa Ciliberti che avrà, da oggi, un lavoro faticoso ma molto nobile da portare avanti. Siamo certi che le comprovate competenze e tutte le esperienze professionali maturate nel settore in questi anni sapranno guidare il neo assessore in questa nuova avventura. La dottoressa Ciliberti potrà contare sulla vicinanza di appassionati compagni di viaggio e sulla professionalità di dirigenti e dipendenti comunali preparati”.



“Ringrazio il sindaco e tutta la giunta per la fiducia accordatami e ci tengo ad esprimere il mio sincero apprezzamento all’assessore uscente per il lavoro svolto – dichiara il neo assessore al Bilancio Soccorsa Ciliberti – non è stato semplice decidere di rispondere a questa chiamata, sono consapevole che si tratta di un assessorato complesso, che richiede competenze professionali ed umane per garantire un’opera di tessitura con tutti gli altri assessori. Per questo sono stata fortemente motivata dal fatto che i componenti della maggioranza, all’unanimità, hanno espresso coesione rispetto al mio nome, in un’ottica di lavoro di gruppo che possa dare valore e veridicità ai numeri. Sono onorata di entrare a far parte di questa “amministrazione del fare” e darò il mio massimo impegno e studio per far funzionare al meglio gli ingranaggi ed assicurare alla città un bilancio sul quale sia possibile costruire sempre più progetti. Spero di poter apportare il mio contributo fattivo come professionista, ma anche come cittadina di Giulianova e di poter diventare per tutti un navigatore, una sorta di computer di bordo in grado di indicare sempre le giuste coordinate”.



“Il mio benvenuto al nuovo assessore Soccorsa Ciliberti a cui auguro un proficuo lavoro ed il mio ringraziamento, professionale ed umano, all’assessore uscente Verdecchia – dichiara la vice sindaco Albani – dal quale eredito la delega alla Pubblica Istruzione. Devo dire che la dottoressa Verdecchia ha portato avanti un percorso eccellente nella gestione dei nostri istituti scolastici, soprattutto in questo momento così delicato dettato dall’emergenza sanitaria, consegnandomi un ottimo punto di partenza. A lei tutta la mia stima ed il mio affetto”.



“Tutta sappiamo che il bilancio è il motore di un’amministrazione e che questo assessorato richiede capacità, competenza e professionalità – dichiara l’assessore Di Carlo – tutte qualità che appartengono alla dottoressa Ciliberti con la quale, cono certo, condivideremo una nuova visione della città attraverso la messa in opera di progetti ambiziosi”.



“Mi preme ringraziare l’ex assessore Verdecchia, di cui, in questi anni, ho avuto modo di apprezzare la competenza e la disponibilità – dichiara il presidente del Consiglio Vasanella – oltre ad un grande spirito di squadra. La saluto caramente e porgo i migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Ciliberti”.



“Mi unisco al coro di auguri e porgo il mio benvenuto in Giunta al neo assessore – dichiara l’assessore Di Candido – un ringraziamento doveroso a Katia Verdecchia che mi ha insegnato molto in questi anni, con l’augurio di buon lavoro nella sua professione”.