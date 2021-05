VIDEO - MARSILIO: «SODDISFAZIONE ... MA ANCHE AMAREZZA PER I QUATTRO ANNI "PERDUTI"...»

Più che una spinta propulsiva, quella definita con le nuove ordinanze di Legnini è una vera e propria svolta epocale, nella gestione della ricostruzione del sisma. Così la definisce il presidente della REGIONE ABRUZZO, Marco Marsilio Una accelerazione decisa che consente a molte famiglie di sfollati di poter guardare al futuro e ad un rientro a casa. È comunque inevitabile l'amarezza che ci sono voluti quattro anni per far capire che era necessaria l'applicazione dei poteri speciali. Esiste invece una strada che coniuga l'integrità morale dei fondi pubblici con l'altrettanto integra necessità di vedere scuole e città ricostruite. Importante anche il fatto che l'ATER possa usufruire anche di rup esterni, una incomprensibile ostinazione finalmente superata.

