TEAM / RANALLI RISPONDE A LUZII: “BILANCIO APPROVATO E PERIZIA ANCHE, SE AVESSE AVUTO LUI MENO “FRETTA” L’AVREBBE APPURATO”

Riscontro le dichiarazioni del consigliere Luzii, rilasciate nell'intervista dell'8 maggio u.s., nelle quali ci si stupiva "della fretta" del passaggio in house della TeAm, ci si lamentava della -presunta- tempestiva mancata approvazione del bilancio societario e, infine, si evidenziava di non essere in possesso della perizia di valorizzazione del patrimonio aziendale.

Preliminarmente ci sia consentito rilevare come, evidentemente, il nostro interlocutore confonda forse l’efficienza dell’amministrazione comunale, e della sua società partecipata, con una fantomatica e dedotta “fretta” del Comune ad approvare il passaggio in house della TeAm, non parimenti seguito da identica velocità della partecipata ad approvare il bilancio.

Forse se ci si fosse mossi con efficienza anziché con “fretta”, probabilmente si sarebbe potuto appurare che il bilancio TeAm è stato tempestivamente approvato il 15 aprile 2021 e, con ulteriore identica efficienza, la settimana successiva è stato ritualmente depositato in CCIAA, presso la cui struttura chiunque, consigliere Luzii compreso, avrebbe potuto richiederne ed estrarne copia, esaminare dati e risultati di esercizio nonché oltretutto rilevare come i valori di bilancio 2020 siano decisamente validi (riscontrandosi, tra l’altro, degli utili per circa 390.000 €).