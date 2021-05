VINCENZO CIPOLLETTI RISPONDE ALLA ASL: «IL VERO REATO E' COME SONO ARRIVATI AI DATI SENSIBILI DEI MIEI FAMILIARI»

«Premesso che i miei familiari sono stati vaccinati perchè rientrano nelle specifiche categorie, la cosa che piu' mi preopccupa da cittadino e da medico è come ha fatto qualcuno a fornire informazioni sui dati sensibili. Ritengo che questo sia il vero reato di tutta questa storia». A dirlo è il presidente della commissione sanità al Comune di Teramo e consigliere Vincenzo Cipolletti dopo le accuse mosse, in una nota, dall'associazione Teramo 3.0 (LEGGI QUI).

Di questo ho parlato con il direttore sanitario Maurizio Brucchi che mi ha inviato una mail per chiedere spiegazioni sull'accaduto. «In qualità di medico vaccinatore ritengo di aver sempre operato correttamente e nel pieno rispetto delle norme e delle circolari che disciplinano la mia attività. Non ho sollecitato, né favorito vaccinazioni alcuna tra le ormai migliaia di cittadini da me vaccinati nel corso delle lunghe giornate di lavoro tanto meno dei miei familiari. Mi sono sempre attenuto alle linee guida del Ministero della Salute, della Regione Abruzzo e del Commissario straordinario, pertanto ritengo pretestuose e tese esclusivamente a perseguire finalità politiche, rischiando persino di compromettere il piano vaccinale di questa ASL. Colgo l'occasione per esprimere profondo sconcerto e preoccupazioni per l'accesso abusivo ai dati sensibili dei miei familiari e per la loro diffusione».