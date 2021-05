FONDI PER LA MONTAGNA ABRUZZESE, L'ANNUNCIO ARRIVA DA SALVINI

In arrivo anche per l’Abruzzo 700 milioni per la montagna, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis. Il commento del leader della Lega Salvini.

La Lega esprime grande soddisfazione per un risultato promesso dal leader Matteo Salvini e diventato realtà anche grazie all’impegno dei ministri a partire dal responsabile del Turismo Massimo Garavaglia.

In particolare, almeno 17 milioni saranno destinati all’Abruzzo. In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento, l’aspettativa è di 9,8 milioni per sostenere gli impianti di risalita, più altri 1,7 per maestri di sci e scuole di sci, più altri 5,9 milioni per le imprese turistiche danneggiate dai divieti.