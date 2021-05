VIDEO / I GIARDINI PANNELLA COME AREA PROVVISORIA PER I CANI, LA CHIEDE IVAN VERZILLI

Il consigliere comunale di Teramo, Ivan Verzilli, in una lettera aperta indirizzata al presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura, ha richiesto l’utilizzo dei giardini del palazzo di via Milli come area temporanea per lo sgambamento dei cani.

