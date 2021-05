VIDEO / BANDIERE BLU, LA COSTA GONGOLA MA IL TURISMO? A REBUS NE PARLANO I SINDACI CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCO MARSILIO

Puntata speciale ieri sera (alle ore 21) di Rebus, il settimanale di approfondimento di R115. In studio con Elisabetta Di Carlo, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a confronto con sei sindaci della provincia di Teramo, le 'sei sorelle' della bandiera blu. 'La costa gongola ma il turismo?' E' questo il titolo della trasmissione che ha messo sul tavolo le brillanti performance, non solo ambientali ma di accoglienza e logistica, delle città balneari teramane insignite del vessillo FEE, ma anche delle prospettive del turismo in chiave ripartenza post-Covid.

Hanno partecipato al dibattito Sabatino Di Girolamo, sindaco di Roseto, Robert Verrocchio, sindaco di Pineto, Massimo Vagnoni sindaco di Martinsicuro, Andrea Scordella sindaco di Silvi, e gli assessori al turismo dei comuni di Tortoreto e Giulianova, Giorgio Ripani e Marco Di Carlo.

La replica andrà in onda, questa sera, sempre alle ore 21 sul canale 115.

GUARDA LA PUNTATA ANCHE QUI