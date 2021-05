ANCARANO; NOMINATO IL NUOVO VICESINDACO, E' ELISA FORLINI

Nella seduta di Giunta di ieri, e' stato ufficializzato il decteto di nomina a Vice Sindaco del Comune di Ancarano dell'Asessore Elisa Forlini che prende il posto dell'Assessore Silvano Del Cane il quale aveva rassegnato le dimissioni.

" Ho scelto di nominare il nuovo Vice Sindaco applicando il principio che ha sempre animato il Gruppo Civica Ancaria basato sulla volontà popolare che ha visto Elisa Forlini essere la più votata dopo Silvano Del Cane alle ultime elezioni 2019 - dichiara il Sindaco Pietrangelo Panichi. A questo si aggiungono di pari grado le sue ottime capacità organizzative, gestionali e di programazione che ha sempre dimostrarto fin dal primo giorno di esperienza amministrativa. Sono certo che saprà assumere questo ruolo con la massima professionalita e disponibilità verso la nostra Comunità così come Silvano Del Cane, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto in questi 12 anni. Non basterebbe un libro per raccontare la meravigliosa collaborazione avuta con lui nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaco e non solo. Purtroppo non ho avuto argomenti per convincerlo considerato che la scelta e' stata dettata da motivi personali professionali in virtù dell' attuale contesto pandemico e della delicata professione svolta in qualita di Medico. Come gia' anticipato da Silvano, non ci sono state discussioni o altro tipo di situazioni considerata la nostra esperienza civica al servizio della nostra Comunità che nasce dal 2001 e che quest'anno vede la ricorrenza del 20° anniversario. E' un percorso iniziato con l' Amministrazione guidata da Emiliano Di Matteo Sindaco con una profonda e profiqua attività amministrativa.

Questa e' la Civica Ancaria, un gruppo che lavora per il bene della propria Comunità.

Sono certo che Silvano anche in qualità di Assessore non farà mancare il suo prezioso contributo nella sfera esecutiva della nostra quotidianità Municipale. Grazie di Cuore Silvano e buon lavoro ad Elisa".

Il Sindaco