VIDEO / ALTITONANTE: «CON IL VESCOVO DA PARTE DEI GENITORI»

Anche il sindaco di Montorio, Fabio Altitonante, si mobilita per salvare l'asilo di San Gabriele. E' in contatto con il vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, perché lo aiuti nell'opera di convincimento dell'ordine romano: "E' una istituzione per tutti a Montorio e deve restare qui".

