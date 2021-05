VIDEO / VERNA ANNUNCIA L'ARRIVO DI 20 COLONNINE PER LA RICARICA ELETTRICA DELLE AUTO

Sono in corso i sopralluoghi per l’installazione delle colonnine che servono per la ricarica delle auto elettriche. A breve saranno installate in città ma per il centro storico occorrerà attendere ancora un po'.

