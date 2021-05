ELEZIONI, ANICETO ROCCI SI CANDIDATO A SINDACO A CASTELLALTO

Nella riunione di venerdì 21 maggio i partiti del centrosinistra, che appoggiano la lista Civica Insieme per Castellalto, hanno individuato nella persona dell’attuale vice sindaco Aniceto Rocci la figura del candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. L’occasione è stata utile per avviare una interlocuzione politica e programmatica con il locale Movimento 5 Stelle, che riconosce in Aniceto Rocci un profilo valido, con il quale insieme agli altri partiti della coalizione, verificare una possibile intesa.

Nella stessa riunione si è deciso di predisporre un tavolo permanente che includa anche la società civica e civile, per stabilire il cronoprogramma della prossima campagna elettorale al fine di elaborare un programma che coniughi le esigenze di crescita e sviluppo con quelle sociali, occupazionali ed ambientali, cercando di cogliere a pieno le opportunità offerte dal piano nazionale del Recovery Plan.

Ci sono tutte le condizioni per continuare in un percorso amministrativo virtuoso, che si arricchisce di altre sensibilità politiche, in grado di garantire, per il prossimo quinquennio, stabilità e crescita per la comunità di Castellalto.

Comitato Lista Insieme per Castellalto.