LA PROVINCIA AFFIDA I LAVORI AI FRATELLI PERSIA PER SISTEMARE IL MOVIMENTO FRANOSO SULLA 262 DI CAMPLI

Affidati alla ditta Frattelli Persia di Crognaleto, sono iniziati lavori sulla provinciale 262 di Campli, dove, in particolare nei pressi del cimitero, si registra un ampio fronte franoso ricollegabile ai dissesti successivi al terremoto e agli eventi calamitosi del gennaio 2017."Si tratta di intervento molto importante, complessivamente 1 milione di spesa, 600 mila euro per i lavori di cantiere - sottolinea il consigliere delegato Gennario Di Lorenzo - sul tratto interessato si è verificato un netto cedimento della pavimentazione stradale, un movimento franoso che ha coinvolto anche il versante. Con i lavori in corso si procederà, quindi, alla risagomatura del versante e alla stabilizzazione del tratto stradale".