VIDEO / SGOMBERATI CINQUE ANNI DOPO IL TERREMOTO

Cinque famiglie di un condominio Ater di via Spataro nel quartiere Colleatterrato Alto) sono stati sgomberati a seguito di un'ordinanza firmata dal sindaco Gianguido D’Alberto a cinque anni dal sisma del 2016. Gli immobili classificati in immobili danneggiati in categoria B sono passati in categoria E. La palazzina sarà demolita e ricostruita ex novo. Le famiglie saranno assistite dal Comune.

