IL COMUNE CHIEDE VENTICINQUE MILIONI DI EURO PER TEATRO COMUNALE, TEATRO ROMANO E CASTELLO DELLA MONICA, ECCO PERCHE'

Il comune di Teramo partecierà a tre bandi per trovare fondi per l'abbattimento dei palazzi e ristrutturazione del Teatro Romano ma anche per migliorare l'acustica e dare una maggiore dignità all'ingresso del teatro comunale che potrebbe vedere la luce dal corso San Giorgio dove ora si trova il negozio Sotto Sopra, il cui affitto scadrà il prossimo anno ma anche l'adeguamento sismico del Castello della Monica. La decisione di Giunta è stata approvata sabato scorso e vede riportati investimenti decisamente importanti all'interno del Dup.

Per il teatro comunale che rientra nel documento unico di programmazione 2021-2023 sono stati chiesti oltre 11 milioni di euro che serviranno per la riqualificazione dei prospetti esterni, per la modifica dell’accesso: dal corso si accede attraverso un’ampia galleria al foyer del teatro, lungo questo percorso si articolano i diversi spazi e servizi complementaripensati in funzione di un utilizzo della struttura quotidiano che ne sottolinei lecaratteristiche di “macchina comunicativa”;la modifica della sala principale e l’ampliamento della capacità della stessa, il miglioramento dell’acustica per rispondere alle esigenze della moderna musicada concerto che permetta un uso polifunzionale della sala che vada dall’uso teatralea quello più squisitamente musicale che permetta di ricercare un’acustica finalizzataa risolvere il difficile equilibrio tra le diversi componenti orchestrali e strumentalioltre che vocali; il palcoscenico progettato per una superficie complessiva di 300 mq di cui 180 perla scena vera e propria e 121 per gli spazi laterali e di retroscena; gli accessi del pubblico alla sala sono studiati in modo da garantire flussi diingresso e uscita separati per i singoli settori della platea e della galleria e nelcontempo un totale isolamento acustico; al piano interrato sono collocate due strutture che completano l’offerta di spazi perlo spettacolo: la sala del ridotto per ospitare 200 persone dotata di servizi alpalcoscenico (magazzini e camerini) e la sala cinematografica con 1900 posti postasotto piazza Cellini e dotata di ingresso autonomo; la realizzazione di un impianto di condizionamento; la realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di protezione antincendio;la realizzazione di un impianto di movimentazione dei settori mobili del piano palcoscenico ad azionamento meccanico ed idraulico;la gestione informatizzata di tutti gli impianti tecnologici (climatizzazione aria,riscaldamento segnalazione e spegnimento incendi).

Per il teatro romano, si è approvato il progetto definitivo definitivo con oggetto: “Valorizzazione dell’areaarcheologica e recupero funzionale del Teatro romano della città di Teramo mediante demolizione di Palazzo Adamoli e di Palazzo Salvoni” per un importo di 11 milioni e mezzo di euro.

Per il Castello della Monica, infine, inserita la richiesta nel Dup di quasi due milioni di euro per l'adeguamento sismico e ristrutturazione funzionale.