VIDEO / A CHE ORA CHIUDERE AL TRAFFICO VIA CAPUANI? IL COMUNE CI PENSA

Via Capuani ma non solo. Si è parlato anche di altre strade nella riunione di oggi in Comune con gli assessori Filipponi e Verna. Teramo sempre più pedonalizzata manca solo la certezza dell’avvio e l’orario. Per via Capuani si sta ragionando se far scattare la pedonalizzazione alle ore 10 o verso le 15-16 del pomeriggio. L’assessore Filipponi si augura che il provvedimento possa partire già da questo fine settimana.

