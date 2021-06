VIDEO / DAL WEEKEND TORNANO LE ISOLE PEDONALI NELLE ‘VIE DEL GUSTO’

Oggi in Comune si è anche deciso che diverse via saranno chiuse al traffico, cosi come avvenne lo scorso anno di questi tempi. Veranno chiuse al traffico a partire dalle ore 18 queste vie: via Campana, corso del Michetti, via Stazio, via Muzii, vico del Ragno, una parte di via palma, via Sant’Antonio, tranne via Vittorio Veneto e via Comi che verranno pedonalizzate dalle 19,30.

