VIDEO / QUASI DUE MILIONI DI EURO PER COMPLETARE IL CASTELLO DELLA MONICA

Tre progetti per ottenere finanziamenti nel bando sulla Rigenerazione Urbana a Teramo. Per il Castello della Monica è stata inserita la richiesta nel Dup di quasi due milioni di euro per l'adeguamento sismico e ristrutturazione funzionale.

ASCOLTA CAVALLARI NEL SERVIZIO SU R115