CONVENZIONE COMUNE DI ALBA ADRIATICA-GADIT PER UN MAGGIORE DECORO DEL TERRITORIO

Sottoscritta la convenzione fra il Comune di Alba Adriatica e GADIT (Guardie ambientali d'Italia) che prevede un intensificazione dei controlli in tema ambientale al fine di salvaguardare il territorio da azioni contro il patrimonio e il decoro urbano, conferimento scorretto dei rifiuti , creazioni di discariche abusive e controllo dell'abusivismo . GADIT opererà in collaborazione con la Polizia locale e Carabinieri Forestale avvalendosi di strumenti tecnologici all'avanguardia oltre ad operare con appostamenti specifici in zone a rischio individuate dall'amministrazione comunale. La convenzione , sottoscritta dal Presidente regionale dott. Gaetano Ercole alla presenza dell'assessore all'ambiente Nicolino Colonnelli, al responsabile dell'ufficio ambiente Romeo Di Stanislao e al responsabile delle guardie ambientali Claudio Scarpone, è in vigore da oggi con scadenza annuale salvo tacito rinnovo della stessa entro il 31 maggio 2022.