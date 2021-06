VIDEO / MELARANGELO: «IL PEF DELLO STADIO BONOLIS IN CONSIGLIO ENTRO IL 15 GIUGNO»

Il Pef sullo stadio Bonolis è pronto per andare in consiglio comunale. Lo conferma il presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo. Prima sarà discusso in commissione sport. Il consiglio discuterà del progetto dell’imprenditore Franco Iachini entro il 15 giugno.

