LA GESTIONE DELL'ACQUAVIVA COSTERA' 600 MILA EURO PER 10 ANNI, IL PEF DEL BONOLIS IN CONSIGLIO IL 15 GIUGNO (ORE 8.30)

Si allungano ulteriormente la questione della gestione dell'impianto dell'Acquaviva a Teramo. Non se ne saprà nulla di concreto prima di settembre quando l'attività sportiva sarà ampiamente iniziata. Lo si evince dalla determina pubblicata dal Comune che fissa in 600mila euro per 10 anni (con possibilità di rinnovo per altri 10) il valore della concessione e in 1.500 euro il canone annuo. Chi si aggiudicherà l'impianto avrà a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria.

C'è attesa invce per il Pef presentato agli uffici comunali dal gestore dello stadio Bonolis Franco Iachini. Se ne parlerà nel consiglio comunale già fissato per il 15 giugno alle ore 8,30 (quello sulle interrogazioni invece è convocato per il 17 giugno ore 15,30).