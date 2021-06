LA MINORANZA CHIEDE LA RIMOZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ATRI: «NON E' IMPARZIALE»

MOZIONE DI REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ATRI

I sottoscritti consiglieri comunali Alfonso Prosperi, Ugo Giuliani, Giammarco Marcone, Paolo Basilico e Ilaria De Lauretis, nell’esercizio delle proprie funzioni, chiedono la convocazione di un Consiglio comunale straordinario avente ad oggetto la richiesta di revoca del Presidente del Consiglio comunale,

PREMESSO

-il Presidente del Consiglio Comunale è organo Istituzionale, rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori;

-per l’esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità intervenendo a difesa dei compiti del Consiglio e dei diritti di tutti i consiglieri così come previsto dal Dgls 267/2000;

CONSIDERATO

-il Presidente del Consiglio Comunale di Atri non assolvendo in pieno ai principi contenuti nella premessa e sanciti dal TUEL e dallo Statuto Comunale, ha in più di una occasione rinunciato al Suo ruolo di imparzialità al di sopra delle parti e degli schieramenti politici;

-il Presidente del Consiglio Comunale di Atri, più in particolare, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 01/06/21 si è reso protagonista di una condotta inaccettabile, prima togliendo la parola ad un consigliere di minoranza sulla base di una interpretazione del regolamento comunale “ad usum delphini”, e poi diffidando altro consigliere di minoranza dall’Intervenire a difesa del collega con giustificazioni inappropriate;

-ma la cosa ancor più grave è che il Presidente del Consiglio ha pronunciato epiteti irripetibili nei confronti dello stesso consigliere di minoranza;

RILEVATA

-la persistenza di comportamenti non improntati all’imparzialità nei confronti dei Consiglieri Comunali e non giustificati da una mera applicazione dei regolamenti;

RITENUTO

-il comportamento dell’attuale Presidente del Consiglio non è conforme ai compiti Istituzionali che è chiamata ad assolvere in qualità di garante dell’ assemblea consiliare,

tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto, i sottoscritti consiglieri comunali

CHIEDONO

La convocazione di un consiglio comunale straordinario per esprimere, per quanto ampiamente esposto nell’atto:

1- La propria sfiducia nei confronti dell’attuale Presidente del Consiglio e la sua immediata decadenza;

2- Di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Teramo per opportuna conoscenza.

3- Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile

Atri, lì 7 giugno ‘21

Alfonso prosperi

Ugo Giuliani

Giammarco Marcone

Paolo Basilico

Ilaria De Lauretis