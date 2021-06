VIDEO - FOTO / COMMISSIONE SU PEF: STADIO CONCESSO FINO AL 2080, MA IL COMUNE CHE CI GUADAGNA?

Riunione congiunta prima e sesta commissione consiliare per discutere di alcuni punti che saranno portati all'approvazione del prossimo consiglio comunale già fissato per il 15 giugno. Tra questi, sicuramente quello più importante è relativo alla proposta di revisione del Pef e della viabilità di accesso dello stadio Bonolis da parte dell'attuale gestore, l'imprenditore Franco Iachini. Pochi i consiglieri presenti al Parco della Scienza segno che, le cartucce più importanti, saranno sparate direttamente in consiglio comunale. Sempre che qualcuno abbia dubbi e perplessità da aggiungere. Poche a quanto pare sia dalla maggioranza che dalla minoranza.

