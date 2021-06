VIDEO / PEF Sì O PEF NO? LA POLITICA SI INTERROGA, MA PASSERA' SENZA PROBLEMI

Pef sì o Pef no? La domanda che si stanno ponendo i gruppi consiliari inq uesto momento è questa: approvare o non approvare? La tendenza della maggioranza (fatte salve le inevitabili polemiche di posizione) è quella di approvare senza ulteriori indugi e anche la minotranza sembra ben disposta, anche se non mancano le rimostranze nei confronti del Comune e dei ritardi nella consegna dei documenti.

