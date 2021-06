«PERCHE' IL SINDACO DI MONTORIO NON HA ADERITO AD "UNICO"?...»

La presentazione del progetto Unico Gran Sasso e i 22 sindaci del cratere su 23 che ne hanno compreso le potenzialità e che ne sfrutteranno i risultati avranno certamente sentito la mancanza del sindaco n. 23, il Sindaco di Montorio al Vomano che continua ad essere assente ai tavoli del territorio. Come mai caro Sindaco il nostro Comune non ha aderito a Unico Gran Sasso? Non ha colto una possibile opportunità di rilancio per il nostro comune? Non ha trovato una possibilità in più per la nostra Montorio connettendola al territorio adiacente? È sicuramente una grossa opportunità persa che deve far riflettere la sua amministrazione e porre un cambio di passo repentino. Fino ad ora i suoi selfie con il pollice in su hanno tappezzato i social, foto con i cestini, foto con i vaccini, foto con la scopa. E giù ancora di selfie e pollici in su. Questa volta però Sindaco credo che abbiamo perso, come Ente una grossa opportunità, quindi questa volta per lei nessuna foto, solo un pollice in giù.

Alessia Nori

consigliere comunale Montorio