CONSIGLIO COMUNALE TERAMO, CITTADINANZA ONORARIA PER IL MILITE IGNOTO MENTRE FERVONO LE RIUNIONI PER SULLA VOTAZIONE PER IL PEF DELLO STADIO BONOLIS

Il consiglio comunale di Teramo è iniziato con una inversione dell’ordine del giorno e con l’approvazione del conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto (approvato all’unanimità), presenti in aula il comandante Emanuele Pipola e il maggiore Luigi Vaglio. Unico assente è il consigliere di maggioranza Luca Pilotti grande “ostacolatore” del Pef dello stadio e che ha impiegato giorni e giorni a telefonare a tutta l’assise o quasi, per impedirne l’approvazione. Deciso anche il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Patrick Zaki. Prima dell'avvio dei lavori è stato olsservato un minuto di silenzio in ricorda del prof. Franco Graziani morto ieri dopo una malattia.

Su Zaki si sono registrate critiche dalla minoranza che si è opposta (ma non tutti) criticando pesantemente la scelta dell’amministrazione comunale, e dopo un botta e risposta in aula tra Fracassa (che ha votato no) e Cipolletti, il punto è stato approvato a maggioranza. Pausa di organizzazione prima della ripresa dei lavori sul punto più atteso che riguarda il Pef dello stadio Bonolis. Fervono nei cinque minuti di pausa le riunione per decidere cosa fare sul Pef da parte della minoranza, che da indiscrezioni pare o usciranno al momento del voto o si asterranno. La maggioranza invece si è riunita prima dell'inizio del consiglio ma non sarebbe stata sufficiente visto che con la pausa ne è in corso un'altra.