IL PEF SI DISCUTE... MA NON SI VOTA, DECISIONE "SALOMONICA" DEL CONSIGLIO

Discussione sì, voto no. Soluzione “salomonica” quella del Consiglio Comunale di Teramo sul Pef dello Stadio. Dopo una serie di schermaglie politiche e anche alla luce delle richieste che venivano da una parte della stessa maggioranza, il Governo cittadino guidato dal Sindaco D’Alberto ha deciso di non mettere al voto il project presentato dall’ingegner Franco Iachini. Pur avendo di fatto i numeri per approvarlo, si è scelta la strada dell’attesa, per consentire quegli approfondimenti e, probabilmente, anche la richiesta di un parere all’Anac che molti considerano determinante all’esito della scelta finale. E’ stato deciso, però, di aprire la discussione, per consentire a tutte le parti politiche di sviscerare nel dettaglio tutti gli aspetti di questo progetto. Quindi, si discute, ma non si vota.