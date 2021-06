PEF STADIO BONOLIS, IL SINDACO: “CERTIFICATO L’INTERESSE PUBBLICO”

Sul consiglio comunale che ha discusso del Pef il sindaco Gianguido D’Alberto ha un’idea molto chiara: è stato utile e ha chiarito i dubbi e certificare che questo documento tutela più del precedente l’interesse pubblico. E coglie l’occasione per ringraziare quella parte di l’opposizione che definisce costruttiva, non tralasciano stilettate a quella che ritiene invece distruttiva: “ A loro - dice – non interessa del Pef, del Teramo calcio e della buona amministrazione”.

