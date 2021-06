VIDEO / STRISCE BLU SENZA PACE, LITIGANO I DIRIGENTI, APERTURA BUSTE SOSPESA

Apertura delle buste con colpo di scena per il bando sui parcheggi a pagamento a Teramo. Il Responsabile unico del procedimento, il dirigente comunale Piergiorgio Ioannoni Fiore, ha lasciato all'improvviso la seduta (che è stata poi sospesa sine die), in polemica con la dirigente del settore contratti, Tamara Agostini. All'origine dell'alterco un clamoroso scambio di accuse, a cui il Rup ha ribattuto sostenendo di essere stato nominato nel ruolo a sua insaputa e per questo poco informato sulla natura del bando. Alla seduta pubblica, cui hanno partecipato anche gli agenti della Digos per via delle turbolenze che hanno accompagnato la vicenda, non sono state ammesse le nostre telecamere. Per la cronaca, alla gara ha risposto una sola ditta, la Easy Help di Recanati.

